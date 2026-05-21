حزب الله يحيي ذكرى الأربعين للشهيد المهندس حسن مصطفى في بوداي

بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد الشهيد المجاهد المهندس حسن مصطفى مصطفى (عبد المولى)، نظّم القطاع الثالث – الغربي في حزب الله، إلى جانب عائلة الشهيد، احتفالًا تأبينيًا في حسينية الوعد الصادق في بلدة بوداي في البقاع.

وحضر الاحتفال فعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية، إضافة إلى عوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار، حيث جرى عرض تقرير مصور عن حياة الشهيد، تلاه كلمة لابنه الطفل علي.

كما ألقى الشيخ حسين شمص كلمة بالمناسبة باسم حزب الله، أكد فيها أن مجتمع المقاومة، مهما عظمت التضحيات، سيبقى عنوانًا في الثبات والصبر والصمود.