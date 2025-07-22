لبنان

“تجمع العلماء”: كلام باراك هو نعي لاتفاق وقف إطلاق النار

دان “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الثلاثاء “استمرار انتهاكات العدو الصهيوني للأجواء اللبنانية”.

وانتقد التجمع “تصريحات الموفد الأميركي توماس باراك التي أظهرت عجز واشنطن عن إرغام إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار”، واعتبر ذلك “نعيًا للاتفاق وللقرار 1701 ودليلًا على فشل اللجنة الخماسية”، ودعا “الدولة اللبنانية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ مواقف واضحة بدل انتظار ضمانات غير واقعية”.

وشدّد التجمع على أن “سلاح المقاومة شأن داخلي لبناني لا يُبحث إلا في إطار استراتيجية وطنية وبعد زوال الاحتلال الصهيوني”ز

من جهة ثانية، أشار التجمع إلى أن “العدوان الإسرائيلي على غزة تطوّر إلى إبادة جماعية عبر التجويع”، وحمّل “الدول العربية والإسلامية المسؤولية لصمتها وتخاذلها، وحذّر من “مجاعة تهدد الأطفال والشعب الفلسطيني ككل”، وطالب “بتدخل دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة”.

كما استنكر التجمع “الاعتداء الإسرائيلي في خان يونس الذي أسفر عن مقتل صحافي واعتقال شخصيات طبية، داعيًا المؤسسات الدولية للتحرك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام