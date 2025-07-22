لبنان

“وتعاونوا” أطلقت قافلة “البيوت الجاهزة” دعما للمراكز الصحية بالقرى الحدودية

بادرت جمعية “وتعاونوا” الثلاثاء إلى تنظيم قافلة تضم “عشرة بيوت جاهزة”، مخصصة لتجهيز مستوصفات ومراكز إسعاف ودفاع مدني في عدد من البلدات الجنوبية، ضمن إطار الاستجابة الطارئة لاحتياجات القرى الحدودية، وفي سياق “مشروع الوجه الحسن”.

وقد توزّعت وجهة البيوت الجاهزة على النحو التالي:

مستوصف صحي في بلدية القنطرة.

مراكز إسعاف صحي في بلديات: مجدل سلم، الصوانة، قبريخا، تولين، قلاويه، الغندورية.

مركز دفاع مدني لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة مارون الراس.

مركز بلدي لصالح بلدية بستيات.

وتأتي هذه المبادرة كاستجابة مباشرة لطلبات عدد من البلديات والهيئات الصحية والإسعافية والدفاع المدني، في ظل التزايد الملحوظ لعودة الأهالي إلى هذه القرى بعد انتهاء العام الدراسي، وما يرافق ذلك من حاجة ماسّة إلى مستوصفات ومراكز طبية دائمة.

كما تسهم هذه الخطوة في توفير نقاط ثابتة للإسعاف والدفاع المدني تزامناً مع موجات الحر وازدياد خطر الحرائق الموسمية.

من جهته، أعلن مسؤول العلاقات العامة والأنشطة في الجمعية جمال شعيب ان “هذه المبادرة جاءت تلبية لنداءات البلديات في القرى الحدودية والحاجة الماسة إليها”، واوضح “هي تأكيد على استمرار التزام الجمعية بالوقوف إلى جانب أهلنا، وتوفير الحد الأدنى من مقوّمات الصمود والاستقرار في هذه المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام