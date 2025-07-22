عربي وإقليمي

غزة | مجزرة في مخيم الشاطئ… والمجاعة تتفاقم

مع دخول اليوم الـ655 من حرب الإبادة على غزة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات فجر اليوم الثلاثاء استهدفت مجوّعين ونازحين مما أسفر عن شهداء ومصابين.

قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء بينهم 10 من منتظري المساعدات.

وسبق أن تمّ إعلان استشهد 13 فلسطينياً، قبيل فجر اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي صهيوني على خيام نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 25 آخرين أصيبوا في هذا القصف.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة في قطاع غزة بتسجيل 4 وفيات في القطاع، بينها طفلان، استشهدا بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم الثلاثاء، في ظل تفاقم المجاعة بسبب الحصار المطبق وإغلاق المعابر.

وحذر مدير الإغاثة الطبية في غزة من موت جماعي للسكان بسبب التجويع، قائلاً إن “القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة”.

وأكد أن هناك أعداداً كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية، موضحاً أن هناك 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وإن ما يدخل القطاع لا يكفي، مؤكداً أن الأوضاع في غزة “هي الأسوأ على الإطلاق، ومن نجا من القنابل يواجه الجوع”.

وأضاف المكتب الأممي أن 2.1 مليون شخص محشورون في 12% من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة، لافتاً إلى أن المستشفيات تنهار تحت وطأة موجات المصابين وافتقارها إلى إمدادات أساسية.

وأعلنت منظمة “يونيسف”، أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع، مشيرة إلى أن سوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية.

استشهاد الشابة رحيل رصرص بسبب سوء التغذية في مجمع ناصر الطبي



توفيت الشابة رحيل محمد رصرص، البالغة من العمر 32 عامًا، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة مضاعفات سوء التغذية الحاد، في واحدة من أبشع صور الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر منذ أشهر. pic.twitter.com/jy09M9Iv3h — أدهم إبراهيم #غزة 🇵🇸 (@AdhamIbrahimPal) July 21, 2025

وقالت “الـيونيسف” “الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ”.

وتابعت “المساعدات مقيدة بشدة في قطاع غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر، ويجب السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأسر في غزة أينما كانت”.

هجوم على “منظمة الصحة العالمية”

من جانبها، ندّدت “منظمة الصحة العالمية” بهجمات طالت مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح في وسط مدينة غزة.

ووفقاً المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إنّ “مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي”.

وأضاف أنّ “جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل المقرّ وأجبر النساء والأطفال على إخلائه سيرا على الأقدام نحو المواصي في جنوب غزة”، مؤكداً أنّه “جرى تكبيل أيادي الرجال من أفراد الطاقم وأفراد العائلات وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم في الموقع وشهر السلاح بوجههم”.

ولفت تيدروس إلى أنّه تمّ إجلاء 32 من أفراد طاقم المنظمة ومن أفراد عائلاتهم إلى مكتبها عندما أصبح ممكناً الوصول إلى الموقع.

بالمقابل، تمّ احتجاز اثنين من أفراد الطاقم واثنين من أفراد عائلاتهم، وفق تيدروس الذي أشار إلى أنّ ثلاثة من هؤلاء أطلق سراحهم لاحقاً فيما “بقي واحد قيد الاحتجاز”.

تطورات العدوان

في سياق تطورات العدوان، أفادت مصادر في مجمع الشفاء الطبي بوفاة طفل رضيع جراء سوء التغذية في شمال قطاع غزة، فيما أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية.

واستشهد مواطن على الأقل وأصيب 118 جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة.

وانتشل جثمان الشهيد حسن فطاير بعد استهدافه بشكل مباشر من طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تفقد منزله في منطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

هذا ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي مدينة غزة، وفي بيت حانون شمال القطاع.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة فجر اليوم بعدما قصفت خيام النازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى 14 شهيدًا وعشرات المصابين. وقصفت مدفعية الاحتلال وسط إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوبي دير البلح وسط القطاع.

🔴 اللحظات الأولى بعد قصف مدفعية الاحتلال خيام للنازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة pic.twitter.com/3pO58vJpWq — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 21, 2025

المصدر: مواقع إخبارية+قناة المنار