    عربي وإقليمي

     تسنيم: إيران سلّمت نصًا من 14 بندًا للوسيط الباكستاني

      قال مصدر قريب من فريق التفاوض الايراني لوكالة “تسنيم” اليوم الاثنين إن إيران سلّمت أحدث نصوصها المكون من 14 بندًا عبر وسيط باكستاني، وسيقوم الوسيط الباكستاني بتسليمه إلى الأميركيين.

        وأشار المصدر إلى أن الأميركيين كانوا قد أرسلوا مؤخرًا، ردًا على النص الإيراني السابق الذي قدّم أيضًا في 14 بندًا، نصًا خاصًا بهم. وبناءً على الإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، قامت إيران مجددًا بتقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه، في 14 بندًا عبر الوسيط الباكستاني.

        ووفقًا لهذا المصدر المطّلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأميركي.

      المقاومة الإسلامية: نفذنا إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدات الخيام والطيبة ودير ميماس وعند خلة راج وتلة الحمامص وتلة العويضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة صديقين

      المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 16:30 اليوم الإثنين موقعًا مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بمسيّرتين انقضاضيّتين

