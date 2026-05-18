رئيس الجمهورية جوزاف عون: الاطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية او المالية للبنان اما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح