إيران: الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ

أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إسماعيل كوثري، أن خصوم طهران “لا يعرفون حجم القدرات” التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية.

وأشار كوثري إلى أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة وإسرائيل تعويض مخزوناتهما من الصواريخ والقنابل التي استنزفت خلال حرب الأربعين يوما مع إيران، على عكس الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة “فارس” عن المسؤول قوله “العدو فعل كل ما في وسعه خلال الأربعين يوما. ليس من السهل عليه الآن تعويض ما فقده من قنابل وصواريخ، بينما يمكننا نحن تعويض خسائرنا بسهولة”.

وشدد كوثري على أن أعداء إيران “لا يعرفون مستوى القدرات” التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية، مضيفا “يمكن للأعداء إلقاء القنابل وإطلاق الصواريخ، لكن الأمة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد، نحن بدأنا الآن، وسيندم العدو على أفعاله”.

وكانت شبكة “CNN” قد أفادت نقلا عن تقييم قدمته الخبيرة ليندا بيلمز من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن الصراع مع إيران قد يكلف الولايات المتحدة في النهاية تريليون دولار. وأشار التقييم إلى أن واشنطن ستحتاج لسنوات لتعويض بناء مخزونها من الذخائر، بما في ذلك الأسلحة عالية الدقة، حيث تُقدر تكلفة استبدال صاروخ “توماهوك” الواحد المستخدم بحوالي 3.5 ملايين دولار، مقابل مليوني دولار تكلفته الأصلية. كما قد تصل تكاليف الصيانة المتوسطة والطويلة الأجل للمعدات المستخدمة في النزاع، بما فيها مجموعات حاملات الطائرات، إلى عشرات بل مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

وكان البنتاغون قد أعلن الثلاثاء الماضي أن تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران تقترب بالفعل من 29 مليار دولار، شاملة تكاليف إصلاح واستبدال المعدات، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية لإبقاء الأفراد في المنطقة.

المصدر: وكالة فارس + روسيا اليوم