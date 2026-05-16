المقاومة الإسلامة تواصل عملياتها بعد ما يسمى تمديد “وقف اطلاق النار” وخرقه من قبل العدو

البيان الاول للمقاومة الإسلامية بعد ما يسمى تمديد وقف اطلاق النار وخرقه من قبل العدو.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:10 السبت 16-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بمسيّرة انقضاضية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

المصدر: الإعلام الحربي