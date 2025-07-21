عربي وإقليمي

غارات صهيونية على ميناء الحديدة اليمني

جدّد العدو الصهيوني، ظهر اليوم، عدوانه على اليمن، مستهدفاً بسلسلة غارات ميناء الحديدة.

وأعلن وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، أنّ الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات جوية ضد الحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إنّ الجيش الإسرائيلي «يفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق»، بحسب تعبيره.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني يمني أنّ إسرائيل ضربت ميناء الحديدة اليوم ما أدى إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ «الهجمات على ميناء الحديدة هي الهجمات السابقة نفسها على بنى تحتية تعرضت للقصف مرات عديدة». وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات «لن توقف عمليات إطلاق النار، ومنذ الهجوم السابق قبل أسبوعين تمّ إطلاق 6 صواريخ باليستية وطائرتين».

وذكرت أنّ الغارات نُفذت عبر سلاح الجو المسيّر وليس عبر مقاتلات حربية.

المصدر: مواقع