لبنان

جشي: سلاح المقاومة ليس للمساومة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي إن “زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان تأتي مجددًا في سياق الضغط للتخلي عن سلاح المقاومة”، واكد أن “هذا السلاح ليس موضع مساومة وأن من ينبغي عليه أن يتخلى عن تدخلاته هو الأميركي نفسه”.

وأضاف جشي في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للشهيد علي فوزي عطوي في النادي الحسيني لبلدة حناويه الجنوبية “أخرجوا العدو كما أدخلتموه وكفّوا شرّه عن شعبنا وأنهوا تسلطكم وإملاءاتكم على حكومتنا ومؤسساتنا وعندها فقط يصبح لبنان بخير”، وتابع “نحن كلبنانيين نتدبر أمرنا، ونعرف ما فيه صلاح بلدنا وحماية وطننا ولا نحتاج إلى وسيط بيننا”.

وأشار جشي إلى أن “الأمريكي عندما يفاوض يعتمد سياسة أن يقبض نقدا ويقدّم بالمقابل وعودا، ثم لا يلبث أن يتنصل منها، فهذا نهجه عبر تاريخه، وتحديدًا في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب”، وأوضح “أنهم يريدون اليوم من لبنان أن يتخلى عن سلاح المقاومة بطريقة منمّقة، تحت عنوان تسليم السلاح الاستراتيجي للجيش اللبناني، إلا أنه وفي الحقيقة أن الجيش اللبناني الوطني يُمنع عليه الاحتفاظ بهذا السلاح، بل المطلوب تدميره كما حصل في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام