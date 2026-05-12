الدفاع المدني نعى الشهيدين أحمد نورا ومحمد جابر

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، “اثنين من عناصرها اللذين استشهدا، جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة النبطية، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف مصاب في غارة معادية استهدفته في النبطية، وهما:

الشهيد أحمد محمد نورا، وهو من عديد مركز النبطية الإقليمي، من مواليد ١٩٨١ – بلاط (قضاء مرجعيون)، تطوع اختياريا في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٤، ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٣-٩-٢٠٢٣، حائز على تنويهات وتهان عدة من المدير العام للدفاع المدني، وتابع العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ. كما شارك في مهمات خطرة ودقيقة عدة، وهو متأهل وله ولدان”.

كما نعت المديرية “الشهيد حسين محمد صالح جابر، وهو من عديد مركز النبطية الاقليمي من مواليد ١٩٩٤ – كفرتبنيت (قضاء النبطية)، تطوع اختياريا في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠١٠، ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣، وحائز على تنويهات وتهان عدة من المدير العام للدفاع المدني. كما تابع دورات تدريبية عدة في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وشارك في مهمات خطرة ودقيقة عدة، وهو متأهل”.

وأشارت المديرية إلى أنها “تنحني إجلالا أمام تضحيات شهدائها الأبرار”، مؤكدة أن “عناصرها سيبقون على العهد في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات”، سائلة الله “أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم ورفاقهم الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام