عربي وإقليمي

حرب الإبادة الصهيونية مستمرة في غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ654 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد العديد من المواطنين جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر الاثنين”، وتابعت “وصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة”، واضافت “انتشل جثمان الشهيد يحيي زكريا عيد من منطقة الزهراء جراء قصف إسرائيلي، ونقل إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب 3 مواطنين من عائلة المطوق إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الغبارى ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة”.

وقالت المصادر “ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال صباح الاثنين غارة على خيام النازحين في مواصي خانيونس”، واضافت “استشهد المواطن أيمن صالح الرقب، وزوجته إسراء أبو عليان، وابينهما عبدالله ونور وابن خالتهما محمود الرقب جراء قصف إسرائيلي فجر الاثنين على خيام النازحين في مواصي خانيونس”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال نفذت توغلا في منطقة حكر الجامع في دير البلح فجر الاثنين وسط قصف عنيف بعد ساعات من إصدارها أوامر تهجير في المدينة”، وتابعت ان “قوات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال فجر الاثنين خيمة في منطقة تل الهوى غربي مدينة غزة”.

ومنذ 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023، تشن قوات العدو الاسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 58,895 شهيدًا بالإضافة إلى 140,980 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام