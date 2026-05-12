    لبنان

    اعتداءات صهيونية على العديد من البلدات الجنوبية

      وصل العدو الصهيوني غاراته بالطيران الحربي والمسير على المباني السكنية والمواطنين في الجنوب اللبناني.

      وافاد مراسلونا ان الطيران الحربي المعادي اغار على اطراف بلدة زوطر الشرقية ، ونفذ عدة غارات على جبشيت، وطالت الغارات دير قانون راس العين، القصيبة، الحنية، بين كفرا وحاريص، ارزون، القليلة و الحوش. واغار
      الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية والنبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان ..

      الطيران المُسيّر المعادي استهدف ثلاث مرات بلدة جبشيت واغار على كفرا وبين كفرا وديرعامص. واستهدف القصيبة وحاريص. واغار 3 مرات في وقت قصير على النبطية وافاد مراسلنا ان احدى الغارات التي طالت النبطية استهدفت عناصر من الدفاع المدني اللبناني ..

      العدوان الصهيوني يتواصل على بلدات جنوبية

      الهيئة الصحية الإسلامية: آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا

      أنصار الله: حزب الله وتجربة المقاومة أثبتا أن العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة

