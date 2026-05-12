واشنطن تصعد ضد طهران وبكين قبل لقاء ترامب وشي.. عقوبات جديدة تستهدف شبكة النفط الإيراني إلى الصين

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على إيران والصين، بإعلان فرض عقوبات جديدة على 12 شركة وشخصية تتهمها واشنطن بالمساعدة على تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى السوق الصينية.

يأتي ذلك قبل أيام فقط من لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شبكات تجارية ومالية مرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني وبيعه، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بمحاولة “قطع خطوط التمويل” التي تعتمد عليها طهران.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف القنوات المالية المرتبطة بإيران، قائلا إن الإدارة الأمريكية “ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي”.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس للغاية، إذ تستعد بكين لاستضافة قمة بين ترامب وشي جين بينغ، وسط توقعات بأن يشكل الملف الإيراني أحد أبرز محاور النقاش، خاصة في ظل اتهامات أمريكية متزايدة للصين بمساعدة طهران اقتصاديا وعسكريا.

وكانت شبكة CNN قد كشفت الشهر الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أمريكية، أن الصين تستعد لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة، في خطوة اعتبرتها واشنطن مؤشرا على تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين رغم العقوبات الغربية.

ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تحمل رسائل مزدوجة؛ الأولى إلى إيران عبر تشديد الخناق على صادراتها النفطية، والثانية إلى الصين عبر التحذير من توسيع التعاون مع طهران في مرحلة تشهد توترا إقليميا ودوليا متصاعدا.

وفي سياق متصل، أطلق ترامب تحذيرا جديدا بشأن التهدئة بين واشنطن وطهران، قائلا إن وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر بين الجانبين بات على “أجهزة الإنعاش”، في إشارة إلى هشاشة التفاهمات الحالية واحتمال انهيارها في أي لحظة.

المصدر: شبكة CNN