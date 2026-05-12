مزارعون فرنسيون يحتجون قرب مصفاة “توتال إنيرجيز” في فيزين ويطالبون بدعم حكومي مع تصاعد أسعار الوقود

نظم مزارعون فرنسيون تجمعاً احتجاجياً قرب مصفاة “توتال إنيرجيز” في فيزين جنوب مدينة ليون، حيث أفرغت عدة جرارات كميات من السماد والنفايات في محيط المنشأة، في إطار تحرك نقابي احتجاجي على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج الزراعي.

وانطلقت التحركات منذ ساعات الفجر الأولى، حيث تمركز المحتجون قرب مدخل المصفاة من دون إعاقة حركة شاحنات نقل الوقود، بعد أن حاولوا في بداية التحرك إيقاف بعض الشاحنات وإجبارها على التراجع.

وأكد المزارعون أن التحرك يهدف إلى الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ إجراءات دعم إضافية للقطاع الزراعي، في ظل ارتفاع أسعار الديزل الزراعي والأسمدة، وتراجع أسعار المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى تدهور مداخيل المزارعين بشكل كبير.

وأشار المحتجون إلى أن تكاليف الإنتاج تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، في وقت لم تشهد فيه أسعار بيع المنتجات الزراعية أي تحسن، ما يضع القطاع في أزمة اقتصادية خانقة تهدد استمراريته.

ورغم الطابع الاحتجاجي للتحرك، أكد المشاركون أنهم لا يسعون إلى تعطيل العمل أو إحداث فوضى، بل إلى إيصال رسالة واضحة للحكومة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الأزمة التي يعيشها القطاع الزراعي.

وانتشر عناصر من الشرطة وقوات الأمن في محيط المصفاة لمتابعة الوضع وضمان استمرار حركة المرور بشكل طبيعي، فيما استمر التحرك لساعات قبل أن يتراجع المحتجون تدريجياً.

المصدر: وكالة يونيوز