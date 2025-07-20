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السيد الحوثي: أهالي غزة في حالة جوع والأمة تتفرج عاجزة

قال قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن “مأساة غزة رهيبة جدا”، واكد أن “الكثير من أهالي غزة في حالة جوع شديد ومأساة رهيبة وهم بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أُمَّـة عاجزة”.

واضاف السيد الحوثي في كلمة له الاحد ان “الشعب الفلسطيني في غزة هو الآن في أصعبِ مرحلة من مراحل التجويع ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي”، ولفت إلى أن “العدوّ الإسرائيلي هندس قضيةَ المساعدات الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل والإبادة”.

ولفت السيد الحوثي الى أن “حجمَ المأساة والمظلومية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو خطرٌ على الأُمة كلها وأن ما يحدُثُ على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مأساةٌ رهيبة جِـدًّا ومظلومية كبرى”، وندد “بتفرُّجِ الأُمة وتنصُّلها عن المسؤولية تجاه غزة” واشار الى ان “ذلك يكشفُ عن حجمِ التدنِّي في واقعها على مستوى الوعي والمشاعر الإنسانية ومكارم الأخلاق”، واعتبر أن “غياب النخوة والشهامة وصل إلى حد رهيب جِـدًّا ويكشف عن حاجة الأُمة إلى أن تصحح وضعيتها وفق سنة الله في التغيير”.

ورأى السيد الحوثي أن “تفرج الأُمة عن المشاهد المأساوية لأطفال غزة وهم يموتون من التجويع هو حالة مخزية جِـدًّا للعرب في المقدمة ولبقية المسلمين”، واكد أن “حجم التخاذل الرهيب للأُمة جعل العدوّ الإسرائيلي ومعه الأمريكي يطمئنان إلى انعدام أية ردة فعل مهما فعلا ضد الشعب الفلسطيني”، ونبه من “الطغيان الأمريكي الإسرائيلي في عصرنا الحاضر، الذي يشكل خطرا على الأُمة في الاستعباد والإذلال لها وفي الظلم والإفساد لواقع الحياة”، وشدد على ان “الطغيان الأمريكي الإسرائيلي يستهدف مقدّسات الأُمة ويهدف لطمس معالم إسلامها”.

وأوضح السيد الحوثي أن “السبيل الصحيح لمواجهة الخطر الأمريكي الإسرائيلي هو التحَرّك الجاد على أَسَاس من الاهتداء بالقرآن الكريم والانطلاقة الإيمانية”، مُشيرًا إلى أن”التصدِّي للخطر الأمريكي الإسرائيلي في هجمته بالحرب التي تسمى بالحرب الناعمة وبالحرب الصلبة هو بالاهتداء بنور القرآن”.

المصدر: قناة المسيرة