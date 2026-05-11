تقارير مصورة | قلق صهيوني متصاعد من قدرات حزب الله الهجومية بالمسيّرات

تتزايد المخاوف داخل كيان العدو من تنامي قدرات حزب الله في استخدام المسيّرات الهجومية ضد قوات الاحتلال ومنظوماته الدفاعية، ولا سيما بعد استهداف منظومة “القبة الحديدية”، بحسب ما تنقله أوساط إسرائيلية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح المسيّرات لم يعد يُنظر إليه كتحدٍّ ميداني محدود، بل تحوّل إلى عنصر أساسي في معادلة الردع التي تفرضها المقاومة في المواجهة مع الاحتلال.

كما كشفت أوساط العدو عن وجود اتصالات وضغوط تُقاد عبر واشنطن من قبل شخصيات لبنانية، بهدف الدفع نحو استمرار الحرب تحت عنوان نزع سلاح حزب الله، ومحاصرته سياسيًا إلى جانب الضغوط العسكرية.

