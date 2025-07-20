لبنان

“لجنة الأسير سكاف”: من واجب الأمة كسر الحصار عن غزة

اعتبرت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون العدو الاسرائيلي يحيى سكاف” في بيان لها الاحد أن “استمرار المجازر والحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي سنتين حتى اليوم، قد وصل الى مرحلة خطيرة جدا تنذر بوقوع أكبر مجزرة وحشية بحق الانسانية جمعاء على مر التاريخ” .

وأكدت اللجنة أن “المشاهد المأساوية التي نراها في غزة تستدعي من شعوب أمتنا أن تقف بوجه الحكام لفتح المعابر لادخال المساعدات ولتلبية نداء المستضعفين في فلسطين”، واعتبرت ان “المجاعة المروعة تشكل وصمة عار على جبين أمتنا العربية والإسلامية التي من واجبها الشرعي والاخلاقي أن تقف بكل قوتها مع شعب فلسطين وأن تكسر الحصار المفروض على أهلنا داخل غزة”.

ودعت اللجنة الى “القيام بنشاطات وتحركات تناصر الشعب الفلسطيني وتكسر الحصار المفروض عليه وتنظيم حملات من قبل ناشطين ومظاهرات شعبية بالبر والبحر للضغط على العدو وداعميه والدخول الى القطاع الذي باتت الحياة داخله معدومةً كليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام