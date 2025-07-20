لبنان

قوى الأمن: توقيف شخص لارتكابه عدة جرائم في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الاحد عن توقيف أحد الأشخاص لارتكابه جرائم نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 19-7-2025 أوقفت دورية من مكتب معلومات بيروت الثانية المدعو: ع. و. (مواليد عام 1983، لبناني) للاشتباه به بالسرقة، ووجود معلومات تثبت ذلك”، وتابع “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وإقدامه على عدّة عمليات نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت”.

واضاف البيان “لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى مفرزة بيروت القضائية، أو الاتّصال على الرقم 810170 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام