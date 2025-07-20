لبنان

الجيش اللبناني: عززنا انتشارنا في خراج بلدة رميش بمواجهة العدو الإسرائيلي

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد إن “آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج التقني وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش – بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار”.

وتابع البيان “على أثر ذلك، عزز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل”.

واضاف البيان ان “قيادة الجيش تتابع التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام