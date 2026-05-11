سيناتور أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون الذخائر وترامب جرّ واشنطن إلى صراع بلا خطة

جدد السيناتور الديمقراطي الأميركي مارك كيلي تحذيراته من الاستنزاف الحاد الذي تعانيه مخزونات الجيش الأميركي من الذخائر والصواريخ، منتقداً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب الحرب مع إيران.

وقال كيلي، العضو في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، إن حجم استهلاك الولايات المتحدة لمخزونها العسكري “صادم”، مشيراً إلى أن الحرب مع إيران جرت “من دون هدف استراتيجي واضح، ولا خطة، ولا جدول زمني”.

وأضاف أن هذه الحرب أدت إلى استهلاك كميات كبيرة من الذخائر، مستشهداً بإحاطات قدمها البنتاغون كشفت عن نقص حاد في عدد من الصواريخ والأنظمة القتالية، من بينها صواريخ “توماهوك”، و”أتاكمز”، و”إس إم-3”، إضافة إلى الذخائر المستخدمة في منظومات “باتريوت”.

وأوضح كيلي أن إعادة بناء هذه المخزونات قد تستغرق سنوات، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها غير قادرة على خوض أو مواجهة أي صراع طويل الأمد في المستقبل.

واعتبر السيناتور الأميركي أن واشنطن أصبحت “في وضع أسوأ” نتيجة هذه الحرب، مؤكداً أن استمرار الاستنزاف العسكري يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية الجيش الأميركي وقدرته الدفاعية في حال توسعت المواجهات الإقليمية.

المصدر: وكالة تسنيم