امريكا | ترامب يرفض الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب ويصفه بـ”غير المقبول إطلاقاً”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني على المقترح الأميركي الرامي إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن الشروط التي تضمنها الرد “غير مقبولة إطلاقاً”.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال، إنه اطّلع على رد “ممثلي إيران”، مضيفاً: “لا يعجبني ذلك – غير مقبول إطلاقاً”، من دون أن يكشف عن تفاصيل البنود التي اعترضت عليها واشنطن.

وكانت سلمت ايران أمس الأحد ردها على الورقة الاميركية لإنهاء الحرب المفروضة عليها إلى الوسيط الباكستاني، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية التي استلمت توجيهات جديدة من الامام السيد مجتبى الخامنئي جهوزيتها الدفاعية والهجومية لمواجهة أي «خطأ استراتيجي» أميركي أو إسرائيلي بـ«ردّ صاعق وسريع».

المصدر: وكالة يونيوز