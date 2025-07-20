لبنان

الحاج حسن: للتمسك بخيار المقاومة كسبيل لحماية لبنان وشعبه

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن على “خطورة المشروع الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة”، ولفت الى أنه “يستهدف السيطرة على الجغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن في دولها، داعيًا إلى “التمسك بخيار المقاومة كسبيل لحماية لبنان وشعبه” .

كلام الحاج حسن جاء في كلمة له الاحد في الاحتفال التأبيني الذي اقيم في بلدة شعث البقاعية للشهيد على طريق القدس دريد نايف العطار. وأكد الحاج حسن أن “البيئة الحاضنة للمقاومة رغم التضحيات واعية ومدركة لحجم التهديدات وتتمسك بخيار المقاومة”.

وقال الحاج حسن “واهم من يظن أن التسليم بالمشروع الأميركي-الإسرائيلي سيحقق له الأمان”، واضاف أن “المهرولين نحو التطبيع هم مطبّعون أصلًا، وما يجري في سوريا، وما يُحضّر للأردن ومصر رغم اتفاقيتي السلام، يكشف جوهر المشروع الصهيوني القائم على الهيمنة”.

واشار الحاج حسن الى أن “العدو الإسرائيلي يطمح إلى إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا وأن التحركات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تؤكد وجود أطماع في المياه الإقليمية اللبنانية ومواردها من النفط والغاز، فضلًا عن التهديد الأمني”، وحذر “من ثلاثة أخطار تهدد المنطقة بأكملها: الإرهاب والهيمنة الأميركية ومحاولات إعادة رسم خرائط الدول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام