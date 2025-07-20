عربي وإقليمي

حماس: مجزرة استهداف المجوَّعين في غزة إمعان بحرب الإبادة

قالت حركة حماس في بيان لها الأحد، إن “المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين المجوَّعين في نقطة توزيع المساعدات قرب منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، وأسفرت عن أكثر من ستين شهيدًا، إضافة إلى العشرات من الجرحى؛ هي إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية، واستخدام للمساعدات والتجويع لاستدراج الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم”.

وشدّدت الحركة على أن “ما يجري في قطاع غزة هو جريمة كبرى، يُستخدم فيها القتل والتجويع والتعطيش كأدوات للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ما يستدعي من العالم التحرك الفوري لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تُمعن حكومة الاحتلال، بقيادة مجرم الحرب نتنياهو، في تعميقها”.

وتساءلت الحركة “كيف يصمت العالم عن وفاة أكثر من سبعين طفلًا بسبب سوء التغذية، وأغلب سكان قطاع غزة يتعرّضون للموت الجماعي جرّاء الحصار وسياسة التجويع المُعلَنة التي يفرضها الاحتلال على القطاع منذ مئة وأربعين يومًا؟”.

وأضافت حماس “كيف يرضى العالم، وكل من له ضمير حي، ببقاء آلاف الأطنان من المساعدات متكدّسة خلف معبر رفح، بينما يموت الناس في غزة من الجوع والعطش والمرض؟”، محمّلة “الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”.

وطالبت الحركة “بتحقيقٍ دولي عاجل في الآلية الأمريكية-الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى آلية للقتل الممنهج للمدنيين”، ودعت “الأمم المتحدة وكل المؤسسات الإنسانية إلى التحرّك الفوري لوقف هذه الكارثة”، وأضافت “نطالب بفتح معبر رفح فورًا لإدخال المساعدات المتكدّسة، بعيدًا عن تحكُّم الاحتلال”.

ودعت “الدول العربية والإسلامية لتحمُّل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية والتحرّك العاجل لفكّ الحصار عن غزة، وإسناد شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام