عربي وإقليمي

73 شهيدًا في مجازر العدو ضد المجوَّعين في غزة

استُشهد 73 فلسطينيًا على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح، يوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن “حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من المجوَّعين المنتظرين للمساعدات، منذ فجر الأحد وحتى اللحظة، بلغت 73 شهيدًا، منهم 67 شهيدًا في شمال قطاع غزة، وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدًا”.

من جهتها، أفادت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على نحو 200 مواطن شمال غربي غزة، بعدما دفعتهم حالة التجويع إلى التوجه لاستقبال شاحنات المساعدات، على أمل الحصول على الطحين، فأوقعتهم جميعًا بين شهيد وجريح”.

وفي سياق متصل، استُشهد ثلاثة مواطنين على الأقل، وأُصيب أكثر من 20 آخرين، بنيران العدو قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ653، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوَّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أميركي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات العدو حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام