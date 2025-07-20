لبنان

قبيسي: لموقف عربي وإسلامي موحد بوجه مخططات التقسيم والفتنة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي على “خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة”، وأشار إلى “البصمة الإسرائيلية في ما يجري بسوريا ولبنان”، ودعا إلى “موقف عربي وإسلامي موحد في وجه مخططات التقسيم والفتنة”.

وأكد قبيسي في حديث له الاحد أن “الرئيس نبيه بري يسعى دائمًا لتوحيد الموقف اللبناني بالتفاهم مع الرؤساء وكافة القوى السياسية”، ونبه من أن “الشرذمة والانقسام يشجعان العدو الصهيوني”، ودعا إلى “تعزيز ثقافة الوحدة والعيش المشترك كضرورة لمواجهة التهديدات”.

وشدد قبيسي على “ضرورة تحمّل المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة، لمسؤولياتهم في ردع الانتهاكات الإسرائيلية”، وطالب “بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل”، وراى ان “السكوت الدولي ضعف يُستغل لصالح إسرائيل”، وحث على “التلاقي والحوار ونبذ الفتنة وتوحيد الصف الداخلي، كسبيل وحيد لحماية لبنان وتعزيز قوة الدولة والجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام