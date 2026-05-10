الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ213 وسط تصاعد القصف وارتفاع أعداد الشهداء

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ213 توالياً، عبر تكثيف القصف الجوي والمدفعي واستهداف مناطق مأهولة بالنازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، مع استمرار القيود المفروضة على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في محيط جمعية إعمار بحي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطيني، فجر الأحد، وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب فلسطيني جراء قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء و15 إصابة.

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق طائرات “كواد كابتر” النار في محيط منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه شاطئ مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني في المناطق الشرقية للمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل والمنشآت المدنية في القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد وثّق ارتكاب الاحتلال 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 850 شهيداً، إضافة إلى 2433 إصابة، إلى جانب تسجيل 770 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 72 ألفاً و736 شهيداً، و172 ألفاً و535 إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام