“أكسيوس”: روبيو وويتكوف بحثا الملف الإيراني مع رئيس وزراء قطر في ميامي

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بحثا الملف الإيراني مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميامي.

وأفاد الموقع أن “الاجتماع ركز على سبل التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب الإيرانية”.

وذكر الموقع أيضا أن آل ثاني خلال زيارته لميامي، اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السعودي لبحث جهود الوساطة في عملية السلام.

ونقل “أكسيوس” عن أحد المصادر أن “قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل معا للتوصل إلى اتفاق سلام”.

وكان الموقع قد ذكر سابقا أن رئيس الوزراء القطري التقى بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن.

ووفقا للموقع، كان من المقرر أن يعود آل ثاني فورا إلى الدوحة، لكنه غيّر خططه وتوجه إلى ميامي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأن إيران سترد قريبً على مقترحات واشنطن للسلام.

