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الجيش الإيراني: استعدنا السيطرة الكاملة على أجواء البلاد

أكد الجيش الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي للبلاد، وضمان أمنه، رغم الأضرار التي لحقت ببعض أنظمة الدفاع الجوي خلال المواجهة الأخيرة مع العدو الإسرائيلي.

وأوضح نائب القائد العام للجيش الإيراني لشؤون العمليات، الأدميرال محمود موسوي، في مقابلة مع وكالة “دفاع برس”، أن “الهجوم الإسرائيلي استهدف بشكل مركّز أنظمة الرادار والدفاع في البلاد، لكن عناصر الدفاع الجوي الإيراني كانوا في حالة جهوزية تامة، وواجهوا الاعتداء على مدار الساعة”.

وأشار إلى أن بعض منظومات الدفاع الجوي تعرّضت لأضرار، “لكن بفضل الجهود المكثفة، تمّ استبدال الأنظمة المتضررة ونشر الجديدة منها في مواقع محددة سلفاً، ما مكّن القوات المسلحة من إعادة تغطية المجال الجوي كاملاً، وإفشال المخطط المعادي”.

هذا وشدد موسوي على أن “العدو لم يكن وحيداً في هذه الحرب”، موضحاً أن “الولايات المتحدة والناتو قدّما الدعم الاستخباري والعسكري للكيان الصهيوني منذ شهور”، مضيفاً “نعتبر أميركا متواطئة في هذه الجريمة”.

كذلك، شدد على أن “قدراتنا الدفاعية تتجاوز إمكانات الكيان غير الشرعي، وأثبتنا أن كل محاولات النيل من سيادتنا ستفشل. العدو ظنّ أن بإمكانه شلّ منظومتنا الدفاعية، لكن النتيجة جاءت معاكسة تماماً”.

وختم موسوي بالقول إن “وحدة الشعب الإيراني وتلاحمه مع القوات المسلحة كانت العامل الحاسم، كما حدث في سنوات الدفاع المقدّس”، مؤكداً أن “إيران أثبتت مجدداً أن أمنها ليس موضع مساومة، وأنها قادرة على صدّ أي عدوان”.

المصدر: مواقع إخبارية