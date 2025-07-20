عربي وإقليمي

قالیباف: نقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري

أكد رئیس مجلس الشوری الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن الشعب الإيراني ألحق أكبر هزيمة بالعدو الاسرائيلي.

كما قال قاليباف إن المهمة التي أوكلنا بها الامام السيد علي الخامنئي هي “أن نكون حماة لهذه القضية الوطنية، ومن واجبنا جميعاً أن نتجنب كل ما يضعف هذه الوحدة والتلاحم، وأن نحمي أنفسنا من المستفيدين من الفرقة والاختلاف”.

وأضاف أن “الاستراتيجية الرئيسية هي أن تصبح إيران أقوى في مختلف المجالات، وهذا سوف يدفع العدو إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الإيراني بدلاً من السعي إلى السلام المفروض أو الحرب المفروضة”.

إيران تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري

وعن اعتداءات الكيان الصهيوني على دمشق، أعلن أن بلاده “تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري، وتدافع عن وحدة وسلامة أراضيه”، مضیفاً أن “الاعتداءات الواسعة للکیان الصهيوني على عملاء النظام المهيمن تحمل في طياتها رسائل مهمة”.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي “لقد أدركت الأمة الإسلامية اليوم أن دمشق لن تكون آخر عاصمة لدولة إسلامية يهاجمها هذا الکیان، وعلى الدول والشعوب الإسلامية أن تتحد لكبح جماح الكلب الأمريكي المسعور قبل أن تلتهمها هذه النيران”.

وقال إن “هدف هذا النظام هو زعزعة استقرار العالم الإسلامي، ونزع سلاحه، وتقسيمه، وتوسيع رقعة نفوذه، أي كيان العدو”.

وفي السياق، تابع قاليباف “لتعلم الحكومات التي حددت أمنها بمواکبة مطامع هذا الکیان الإجرامي أنها تعیش في فقاعة في محيط عاصف وليس لديها الكثير من الفرص للحفاظ على سلامة أراضيها”.

وأکد أن الکیان الصهيوني هو “عدو لأي نوع من السلام والاستقرار والسيادة وسلامة الأراضي في جميع أنحاء المنطقة”، واللغة الوحيدة التي يفهمها هي لغة القوة”.

وأضاف “تمتلك الدول الإسلامية قدراتٍ اقتصاديةً هائلةً للضغط على الکیان الصهیوني، عليها أن تتحرك لوقف التوسعية وآلة الإبادة الجماعية للکیان الصهيوني وإنقاذ أنفسها من مخططاته المستقبلية”، لافتاً إلى أنه “في عالم اليوم، تُفرض عقوبات أمريكية على مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، التي وثّقت وأعلنت للعالم، في خطوة نادرة، إبادة الکیان الصهیوني بشكل منهجي ودقيق وفي عالمٍ يُشجع فيه مجرمي الحرب يجب على الدول المستقلة إما أن تجرؤ على الوقوف في وجه هؤلاء المعتدين الدوليين، أو أن تشهد زوالًا تدريجيًا وتفككًا لبلادها”.

المصدر: ارنا