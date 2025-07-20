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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب كلستان شمال شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد، منطقة فاضل آباد التابعة لمدینة علي آباد كتول في محافظة كلستان شمال شرق ايران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 1:07:44 فجراً على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وتم تحديد موقع ومركز الزلزال عند خط الطول 54.83 وخط العرض 36.7 على حدود محافظتي کلستان وسمنان.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة کلستان قاسم غريب آبادي، فور وقوع الحادث، ايفاد فريق للإغاثة والإنقاذ من قبل الهلال الأحمر إلى المنطقة لتقييم حجم الأضرار المحتملة من مركز الزلزال.

وأضاف آبادي أن التقييم المبدئي للمعلومات الواردة من هذه الفرق يظهر عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات بسبب الزلزال، مشيراً إلى أنه

“تم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة التأهب”.

المصدر: ارنا