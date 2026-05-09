ما حقيقة البقع المرصودة في محيط جزيرة خارك؟

كشف ممثل مدينة بوشهر في البرلمان الإيراني جعفر بور كبكاني تفاصيل البقع التي شوهدت مؤخراً في المياه المحيطة بجزيرة خارك.

وقال في منشور له على منصة إكس: «لقد روّجت بعض الوسائل الإعلامية لمزاعم مفادها أنّ إيران قامت بتصريف النفط في البحر نتيجة امتلاء خزاناتها. إن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وتأتي في إطار الحرب النفسية التي يشنها الأعداء».

وأوضح أنّ البقع التي رصدتها الصور الأقمار الصناعية حول جزيرة خارك ناتجة من زيوت ومخلفات مياه التوازن، والتي قامت ناقلة نفط أوروبية بتفريغها في البحر، ما تسبب بأضرار بيئية جسيمة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن شركة «أوربيتال إي أو إس» المتخصصة برصد التسربات باستخدام صور الأقمار الاصطناعية تقديرها أنّ مساحة التسرب النفطي تخطت 20 ميلاً مربعاً (52 كيلومتراً مربعاً) حتى يوم الخميس.

وذكرت الشركة، التي تتخذ بريطانيا مقراً، أنّ هذه البقعة النفطية تُعدّ من أكبر البقع التي رُصدت في الخليج منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 شباط.

وقال مرصد النزاعات والبيئة، وهو منظمة غير حكومية، في بيان على منصة «إكس»، إن «المصدر الأصلي للتسرب لا يزال غير واضح، وفي الوقت نفسه ينجرف جنوباً ويبدو من غير المرجح معالجته بشكل مناسب».

وتُعدّ جزيرة خارك قلب قطاع النفط في إيران، حيث يمرّ عبرها نحو 90 بالمئة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان». وهي تعد ركيزة لاقتصاد البلاد، وتقع شمال مضيق هرمز.

