“تل أبيب” تطلب من واشنطن ضرب قطاع الطاقة الإيراني

أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأنّ تل أبيب نقلت إلى واشنطن رسالة مفادها أنّ أي عودة إلى القتال مع إيران يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة.

وأشارت القناة إلى أنّ “إسرائيل” تحاول إقناع الولايات المتحدة بأنّ تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران هو «الطريق العملي الوحيد» لتحقيق تقدم في مواجهة طهران.

ونقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أنّ تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران يمكن تنفيذه خلال 24 ساعة فقط، وأنّ ذلك سيدفع طهران إلى الدخول في مفاوضات «وهي خاضعة».

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله ردّاً على احتمال تنفيذ هجوم واسع: «إذا كنت لا تُسقط النظام فعلى الأقل اتركه مشلولاً».

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إنّ “تل أبيب” تلقت تحديثاً يفيد بأنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «يميل إلى استئناف القتال مع إيران، وأنّ الولايات المتحدة أجرت استعدادات فعلية لشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية، قبل أن تُلغى الخطة في نهاية المطاف».

وأضاف المسؤول أنّ تراجع ترامب عن استئناف القتال «لم يكن فقط بسبب ضغوط من بعض دول الخليج، بل أيضاً نتيجة ضغوط من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين يعتقدان إمكانية انتزاع تنازلات من إيران عبر المفاوضات».

وكان ترامب قد هدد، في وقتٍ سابق، بقصف وتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية.

وفي المقابل، حذر الإيرانيون الولايات المتحدة من أنّهم سيقصفون كل البنى التحتية الإسرائيلية والأميركية وتلك المرتبطة بأميركا في المنطقة إذا استُهدفت منشآتهم الحيوية.

