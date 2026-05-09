الهرمل تودّع الشهيد علي أحمد صقر بتشييع حاشد ومشاركة شعبية واسعة

ودعت “مدينة الشهداء” الهرمل, أحد ابنائها البررة الشهيد السعيد علي أحمد صقر، الذي ارتقى دفاعا عن اهله وشعبه، في مواجهة العدو الإسرائيلي في الجنوب.

ونظم حزب الله تشييعا حاشدا انطلق من امام منزل ذوي الشهيد في حي المرح الشمالي في الهرمل، شارك فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة علماء دين، عوائل الشهداء، وفعاليات وحشد من الأهالي.

وتهادى النعش الطاهر بين الحشود، التي رددت اللطميات والشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بأميركا وإسرائيل.

وشقت مسيرة التشييع طريقها وصولا إلى روضة مدينة الهرمل، حيث اقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته الثرى إلى جانب إخواته الشهداء.

المصدر: موقع المنار