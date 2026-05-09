المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات



أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في نيسان/أبريل مقارنة بالعام السابق مسجلاً أعلى مستوى منذ 2023.



وأضافت “الفاو” في بيان أمس الجمعة أن الزيوت النباتية شهدت أكبر زيادة. وتسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الطلب من صناعة الوقود الحيوي على زيوت البذور.



وأوضحت “الفاو” أن المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار.



وارتفعت أسعار القمح بنسبة 0.8% بسبب المخاوف بشأن الجفاف في الولايات المتحدة وأستراليا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بالحرب.



وقالت “الفاو” إن المزارعين قد يتحولون من محاصيل القمح إلى محاصيل أقل استخداماً للأسمدة هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات القمح ورفع الأسعار.

المصدر: أب