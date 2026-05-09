بقائي: واشنطن تتحدث عن السلام وتلوّح بهجوم نووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن “الولايات المتحدة تعيش تناقضًا مفضوحًا بين حديثها عن حل القضية النووية سلميًا وتهديدها في الوقت نفسه بشن هجوم نووي”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أشار بقائي إلى فيلم دكتور سترينجلوف للمخرج ستانلي كوبريك، داعيًا إلى مشاهدته، في إشارة إلى مخاطر السياسات النووية.

وقال بقائي إن من “التناقض الفاضح” الادعاء بالسعي لمنع أزمة نووية وتحقيق السلام، مقابل التلويح في الوقت نفسه بما وصفه بـ”ضوء ساطع عظيم” في إشارة إلى التهديد باستخدام القوة النووية.

المصدر: وكالة إرنا