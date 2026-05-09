    عباس ودحلان يعزيان رئيس حماس في غزة خليل الحية باستشهاد نجله الرابع في غارة إسرائيلية

      تلقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اتصالات تعزية من شخصيات فلسطينية وعربية رسمية وحزبية، عقب استشهاد نجله الرابع “عزام” في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة.

      وقالت حركة حماس في بيان إن الحية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى اتصالات من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، ومفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي.

      وأضافت الحركة أن المتصلين أشادوا بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكدين تضامنهم مع عائلة الحية وعموم الفلسطينيين، ومنددين بعمليات القتل والاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل في قطاع غزة.

      وفي السياق ذاته، أجرى قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان اتصالا هاتفيا بالحية، قدم خلاله التعازي باستشهاد نجله.

      وأكد دحلان، بحسب بيان صادر عن تياره، أن “دماء الشهداء هي ضريبة الكرامة التي يدفعها القادة وأبناؤهم إلى جانب أبناء شعبهم في مواجهة العدوان المستمر”.

      من جهته، شكر الحية جميع المتضامنين، مؤكدا أن “جرائم الاحتلال تزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بحقوقه وإصرارا على مواصلة طريق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

      المصدر: وكالة شهاب

