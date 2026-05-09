أمريكا | ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتبارًا من اليوم السبت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة لثلاثة أيام تبدأ اليوم السبت، وتبادل ألف أسير من كل جانب.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الهدنة التي ستستمر أيام السبت والأحد والإثنين، يؤمل أن تكون بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة”.

وأعلنت روسيا في وقت سابق وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة يومين بمناسبة ذكرى انتصارها في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار/مايو والذي يصادف السبت.

من جانبها، أوردت أوكرانيا أنها اقترحت بدورها هدنة، إلا أن موسكو تجاهلت ذلك.

المصدر: وكالة يونيوز