الجمعة   
   08 05 2026   
   20 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني ينشر تفاصيل جديدة حول العملية العقابية فجر الجمعة ضد الأميركيين

      قال الجيش الإيراني، في بيان له مساء الجمعة، إن “فجر يوم الجمعة (8 أيار/مايو)، بينما كانت القوات البحرية الأمريكية تحاول إخراج 3 مدمرات لها خرقت القانون بدعم جوي من مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، قامت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عملية مشتركة صاروخية – مسيّرية، بمهاجمة هذه المجموعة البحرية بـ8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيّرة انتحارية”.

      وتابع البيان أنه “نتيجة لهذه العملية، وعلى الرغم من المحاولات المكثفة من قبل القوات البحرية الأمريكية لصد الهجوم، تمكن صاروخ كروز واحد و3 طائرات مسيّرة انتحارية من إصابة المدمرات الأمريكية بنجاح، مما تسبب في نشوب حريق على متنها”.

      ولفت البيان إلى أن “العملية سُمّيت بعملية الشهيد مايوان تخليدًا للشهيد أمير بهادر مايوان”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: مخزوننا الصاروخي ليس 75% مقارنة بـ 29 فبراير بل هو 120%

      عراقجي: مخزوننا الصاروخي ليس 75% مقارنة بـ 29 فبراير بل هو 120%

      بقائي: قواتنا المسلحة ترصد بدقة وسترد في أي مكان يلزم… والرد الايراني في المفاوضات قيد الدراسة

      بقائي: قواتنا المسلحة ترصد بدقة وسترد في أي مكان يلزم… والرد الايراني في المفاوضات قيد الدراسة

      السفير الايراني في الرياض: السعودية تواصل التمسك بموقفها في دعم خفض التصعيد

      السفير الايراني في الرياض: السعودية تواصل التمسك بموقفها في دعم خفض التصعيد