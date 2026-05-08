الجيش الإيراني ينشر تفاصيل جديدة حول العملية العقابية فجر الجمعة ضد الأميركيين

قال الجيش الإيراني، في بيان له مساء الجمعة، إن “فجر يوم الجمعة (8 أيار/مايو)، بينما كانت القوات البحرية الأمريكية تحاول إخراج 3 مدمرات لها خرقت القانون بدعم جوي من مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، قامت القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عملية مشتركة صاروخية – مسيّرية، بمهاجمة هذه المجموعة البحرية بـ8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيّرة انتحارية”.

وتابع البيان أنه “نتيجة لهذه العملية، وعلى الرغم من المحاولات المكثفة من قبل القوات البحرية الأمريكية لصد الهجوم، تمكن صاروخ كروز واحد و3 طائرات مسيّرة انتحارية من إصابة المدمرات الأمريكية بنجاح، مما تسبب في نشوب حريق على متنها”.

ولفت البيان إلى أن “العملية سُمّيت بعملية الشهيد مايوان تخليدًا للشهيد أمير بهادر مايوان”.

