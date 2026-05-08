عراقجي: مخزوننا الصاروخي ليس 75% مقارنة بـ 29 فبراير بل هو 120%

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة على منصة “إكس” : “كلما وُضع حل دبلوماسي على الطاولة، تلجأ الولايات المتحدة إلى مغامرة عسكرية حمقاء”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “هل هذا مجرد تكتل أعمى لممارسة الضغط؟ أم أنه خداع من قبل مُخرب يحاول مرة أخرى أن يجر الرئيس الأمريكي إلى مستنقع جديد؟”.

وتابع : “مهما كان السبب، فإن النتيجة هي نفسها دائماً: الإيرانيون لا يحنون رؤوسهم أبداً أمام الضغط، ولكن الدبلوماسية هي التي تظل الضحية دائماً”.

وقال عراقجي: “يجب القول إن وكالة المخابرات المركزية (CIA) مخطئة. مخزوننا الصاروخي وقدرة قواذفنا ليست عند مستوى 75% مقارنة بـ 29 فبراير ؛ بل الرقم الصحيح هو 120%. وأما استعدادنا للدفاع عن شعبنا فهو: 1000 بالمئة!”.