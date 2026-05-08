بقائي: قواتنا المسلحة ترصد بدقة وسترد في أي مكان يلزم… والرد الايراني في المفاوضات قيد الدراسة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل في تصريح لوكالة “تسنيم”: ان الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب هو قيد الدراسة وعندما نتوصل إلى نتيجة نهائية سنعلنها بالتأكيد.”



بقائي اضاف في تصريحه:”إن الإجراء الذي حصل الليلة الماضية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لوقف إطلاق النار في آن معاً. لكن المدافعين عن البلاد صفَعوا العدو صفعة قوية، وردعوا شرور الأعداء بكل قوة.”

وتابع بقائي: “نحن في وضع اسمي لوقف إطلاق النار، وقواتنا المسلحة مستعدة بكامل طاقتها، كما ترصد بدقة، وسترد في أي مكان يلزم وبكامل قوتها على أي اعتداء أو مغامرة. ولكن يجب القول إن شروركم قد تم دفعها.”