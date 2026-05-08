الفيلبين | قادة الآسيان يفتتحون القمة الـ48 في سيبو وسط تحديات إقليمية وعالمية

تتواصل، اليوم الجمعة، في مدينة سيبو الفلبينية أعمال القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بحضور قادة وزعماء الدول الأعضاء، في ظل أجواء من التوتر الإقليمي الناجم عن الأزمة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء في المنطقة.

وشهدت مراسم افتتاح اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة عضواً، والمنعقد في وسط الفلبين، توافد الزعماء والوفود المشاركة، حيث التقطت الصور التذكارية الجماعية للقادة.

ومن بين الحضور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ورئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء تيمور الشرقية شانانا غوسماو، ورئيس الوزراء الفيتنامي لي منه هونغ، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، ورئيس الوزراء اللاوسي سونيكساي سيفاندوني، إلى جانب الأمين الدائم لوزارة الخارجية البورمية يو هاو خان سوم.

ووفقًا لمسودة بيان نشرتها مصادر صحفية، فإنه من المتوقع أن يدعو قادة الآسيان إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتأمين “ممرات بحرية مفتوحة وآمنة”، في إشارة ضمنية إلى التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في نهاية شباط/ فبراير الماضي. وتدعو المسودة إلى “المرور الآمن وغير المعوق والمستمر للسفن والطائرات في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”.

كما تتضمن المسودة مقترحات لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، بما في ذلك توسيع شبكة الكهرباء الإقليمية والتحول إلى الطاقة المتجددة، بل واستكشاف الطاقة النووية.

وعلى صعيد آخر، لا يزال الصراع في ميانمار يحتل صدارة أجندة القمة، حيث أعلن الأمين العام للآسيان كاو كيم هورن عن إمكانية عقد لقاء مع وزير خارجية ميانمار، سواء بشكل حضوري أو عبر الإنترنت. وتواصل ميانمار استبعادها من القمم الرسمية منذ الانقلاب العسكري في 2021، الذي أشعل حربًا أهلية وحملة قمع للمعارضة.

وفي تطور منفصل، شهدت القمة محادثات ثنائية غير معلنة سابقًا بين رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا، أنوتين تشارنفيراكول وهون مانيه، حيث تعهد الطرفان بمواصلة المحادثات من أجل تحقيق سلام دائم بعد التوترات الحدودية التي اندلعت في ديسمبر الماضي.

وتستمر أعمال القمة على مدار يومين، وسط تطلعات إقليمية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة.

