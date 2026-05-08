الهند | الرئيس الفيتنامي يزور بورصة الهند لتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار

زار الرئيس الفيتنامي تو لام البورصة الوطنية الهندية في مدينة مومباي، في إطار جهود نيودلهي وهانوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع هدف مشترك يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشهدت الزيارة مراسم رسمية تضمنت قرع جرس افتتاح التداول في البورصة، في خطوة رمزية تعكس تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والأسواق المالية.

وأكد رئيس البورصة الوطنية الهندية سرينيفاس إنجيتي أن العلاقات الاقتصادية بين الهند وفيتنام تشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 16 مليار دولار مع استمرار توسعه بشكل ثابت.

وأشار إلى أن استثمارات شركة “فينفاست” الفيتنامية لصناعة السيارات الكهربائية في الهند تمثل نموذجاً بارزاً للتعاون الصناعي المتقدم، موضحاً أن سرعة تنفيذ المشاريع الفيتنامية في السوق الهندية تعكس مستوى عالياً من الثقة والرؤية المشتركة بين الجانبين.

وأضاف إنجيتي أن الهند وفيتنام تمثلان اثنتين من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا، معتمديْن على التصنيع والتكنولوجيا كركيزتين أساسيتين للتنمية، إلى جانب الدور المحوري للأسواق المالية في دعم هذا النمو.

وتأتي زيارة تو لام إلى الهند بعد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم استراتيجية شملت التعاون المالي والتجاري والدفاعي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتسعى فيتنام إلى توسيع حضورها الاقتصادي في السوق الهندية، بينما ترى الهند في هانوي شريكاً محورياً ضمن استراتيجيتها لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ.

