نائب أوروبي: الاتحاد الأوروبي يؤجج عداء روسيا للحفاظ على ماء وجهه

قال فرناند كارتايزر عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ إن الاتحاد الأوروبي بعد فشل سياساته تجاه روسيا، يلجأ إلى تأجيج خطابه المعادي “لحفظ ماء وجهه”.

وقال كارتايزر لوكالة “نوفوستي” إن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يدركون أن محاولات عزل روسيا قد أدت إلى انسحاب الاتحاد الأوروبي من عمليات دبلوماسية مهمة، وأنهم يرغبون في استئناف الحوار مع موسكو، لكنهم يخشون اقتراح تغييرات ومع ذلك، قد يتغير هذا السلوك سريعًا إذا غيّر القادة الأوروبيون الرئيسيون موقفهم من روسيا.

وأضاف النائب أنه في مثل هذه الظروف (فشل السياسة تجاه روسيا)، يميل الناس إلى أن يصبحوا أكثر عدائية للحفاظ على مصداقيتهم في مواجهة الفشل.

وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن محاولات عزل روسيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى عزلة ذاتية.

وفي وقت سابق، وجّه كارتايزر دعوةً لأعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلي مجلس الدوما، مُقرر عقده في الثالث من يونيوفي سان بطرسبورغ على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع سيكون استكمالاً للاجتماع السابق الذي عُقد في إسطنبول، وسيُعقد حضورياً. كما نوّه بأن المشاركة اختيارية، وطلب من النواب الراغبين في الحضور إعلان نواياهم بحلول السادس من ايار / مايو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية