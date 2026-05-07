تعميم رسمي إيراني إلى السفن التجارية في مضيق هرمز: نحن مستعدون لتقديم الخدمات وتلبية احتياجاتكم البحرية

أعلنت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر إرسال رسالة إلى السفن التجارية المتواجدة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية، استعدادها الكامل لتقديم خدمات مثل توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية، بالإضافة إلى المواد المسموح بها التي تحتاجها السفن لأعمال الصيانة.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليات الحوكمة السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال سلامة الملاحة البحرية وتقديم الخدمات المينائية والبحرية، ويعبّر عن الاستعداد الكامل لموانئ البلاد لدعم حركة المرور الآمنة والمستدامة للسفن التجارية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

