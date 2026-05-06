الأربعاء   
   06 05 2026   
   18 ذو القعدة 1447   
   بيروت 13:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في أميركا يضغط على إدارة ترامب

      قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2022، في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطراب أسواق الطاقة، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية.

      وبحسب بيانات American Automobile Association، بلغ متوسط سعر الغالون 4.54 دولارات، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 دولار منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات العالمية.

      وسجّلت بعض الولايات مستويات قياسية، حيث تجاوز السعر في كاليفورنيا 6 دولارات، فيما اقتربت مناطق أخرى من حاجز 5 دولارات، وهو مستوى يُنذر بتراجع الطلب وزيادة الضغوط التضخمية.

      ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق أي تقدم سياسي قد يخفف التوترات ويعيد الاستقرار، في ظل انخفاض المخزونات الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

      المصدر: الجزيرة نت

      مواضيع ذات صلة

      وزيرا خارجية الصين وإيران يجريان محادثات في بكين

      وزيرا خارجية الصين وإيران يجريان محادثات في بكين

      ايران تدين تواطؤ أبو ظبي ضدها مع أطراف معادية

      ايران تدين تواطؤ أبو ظبي ضدها مع أطراف معادية

      بحرية حرس الثورة تحذّر السفن من مغادرة الممر المحدد لعبور مضيق هرمز وتلوّح بمواجهة حاسمة

      بحرية حرس الثورة تحذّر السفن من مغادرة الممر المحدد لعبور مضيق هرمز وتلوّح بمواجهة حاسمة