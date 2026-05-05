ارمينيا | قادة أوروبا يجتمعون في يريفان لدعم مولدوفا وماكرون يؤكد توجه أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي

احتضنت العاصمة الأرمينية يريفان اجتماع “المجموعة الأساسية لمولدوفا” على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، في خطوة تعكس تنامي اهتمام القارة العجوز بدعم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع حضور رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فضلاً عن عدد من القادة الأوروبيين.

وأظهرت المشاهد المصورة وصول القادة وتبادلهم الأحاديث قبيل انطلاق الاجتماع، في وقت تركزت المناقشات على دعم مولدوفا، الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون السياسي والأمني معها في ظل التحديات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكد ماكرون خلال زيارته إلى أرمينيا أن الأخيرة “اختارت التوجه نحو أوروبا”، معتبراً أن هذا المسار يمثل تحولاً استراتيجياً بعيداً عن النفوذ الروسي، في ظل تنامي علاقات يريفان مع الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن فرنسا قدمت دعماً لأرمينيا خلال نزاعاتها مع أذربيجان، منتقداً ما وصفه بغياب الدور الروسي في لحظات مفصلية، ما يعكس إعادة تموضع جيوسياسي تشهده المنطقة.

وتأتي هذه القمة في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى توسيع دائرة شراكاتها شرقاً، وتعزيز حضورها في الفضاء السوفياتي السابق، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

المصدر: وكالة يونيوز