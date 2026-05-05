وزير الخزانة الأمريكي يحث الصين على تكثيف جهودها لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز

حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين على تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وقال بيسنت خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “دعونا نرى الصين تكثف جهودها الدبلوماسية بعض الشيء وتقنع الإيرانيين بفتح المضيق”.

وأضاف أن هذا الموضوع سيناقش خلال لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني شي ‌جين بينغ الأسبوع المقبل.

وصرح بيسنت بأن الصين تشتري 90 بالمئة من طاقة إيران.

وأفاد بأنه يحث الصين على “الانضمام إليهم في هذه العملية الدولية” لفتح المضيق، لكنه لم يحدد الإجراءات التي ⁠ينبغي أن تتخذها بكين.

وزادت الصين في اليومين الماضيين معارضتها للعقوبات الأمريكية المفروضة على مصافي النفط الصينية بسبب شرائها للنفط الخام الإيراني.

وأمرت وزارة التجارة الصينية الشركات بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على خمس مصاف مستقلة، بما في ذلك شركة “هينغلي بتروكيميكال” المدرجة في الآونة الأخيرة في قائمة العقوبات، لتفعل وللمرة الأولى قانونا يسمح لبكين بالرد على الكيانات التي تفرض عقوبات تعتبرها غير قانونية.

وأشار بيسنت إلى أن ترامب ‌وشي ⁠سيناقشان الوضع الإيراني وسيتبادلان الآراء حول ذلك شخصيا خلال قمتهما التي ستعقد في بكين يومي 14 و15 ايار / مايو، لكنه شدد على أن الرئيسين سيسعيان للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية الذي ترسخ بفضل الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في أكتوبر في بوسان بكوريا الجنوبية.

وتابع الوزير الأمريكي قائلا: “حققنا ⁠استقرارا كبيرا في العلاقة، ومرة أخرى، يعود الفضل في ذلك إلى الاحترام الكبير الذي يكنه الزعيمان لبعضهما”.

وفي سياق متصل، زعم بيسنت أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز من خلال حصارها الذي يمنع حركة الشحن الإيراني، وأن ⁠العملية الجديدة التي تقوم بها البحرية الأمريكية لإرشاد حركة الملاحة عبر ذلك الممر المائي الاستراتيجي ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

ووصف ارتفاع أسعار الوقود بأنه “انحراف مؤقت” سينتهي في غضون أسابيع ⁠أو أشهر، حيث ذكر بيسنت: “أقولها مجددا.. ندرك أن هذا الارتفاع المؤقت في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضا من أن الأسعار ستنخفض بسرعة كبيرة بعد ذلك”، موضحا أن سوق النفط ستحظى بإمدادات وفيرة.

المصدر: روسيا اليوم