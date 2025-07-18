لبنان

الجيش اللبناني: لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي

أكد الجيش اللبناني أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، مؤكداً “في الوقت نفسه أنّ تجاوُز هذه المرحلة يتطلّب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على اﻷمن.

وفي بيان له اليوم، أوضح الجيش أن “لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة”.

وأكد في الوقت عينه أن لن يسمح بأي إخلال باﻷمن، داعياً إلى التضامن والوحدة بين اللبنانيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام