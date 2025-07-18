لبنان

سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية وليست اتفاقًا جديدًا



كّد رئيس الحكومة نواف سلام، في حديث تلفزيوني، أنّ “المبعوث الأميركي توم براك آت إلى لبنان، الأسبوع المقبل، والورقة الّتي قدّمها هي مجموعة من الأفكار المتعلّقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة، الّذي تبنّته الحكومة السّابقة، وأكّدت حكومتنا التزام لبنان بها”.

وأوضح أنّ “الورقة تقوم على فكرة أساسيّة، هي التّلازم بين عمليّتَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإتمام عمليّة بسط سلطة الدّولة اللّبنانيّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وحصر السّلاح بيد الدّولة، تمامًا كما ورد في إعلان التّرتيبات المتعلّقة بوقف العمليّات العدائيّة، الّذي يحدّد الجهات الحاملة الحصرية للسّلاح داخل لبنان، والّذي تبنّاها مجلس الوزراء السّابق”.

وركّز سلام على أنّ “ورقة برّاك تتضمّن أفكارًا متعلّقة بالمرحليّة، ونحن تناقشنا بها، وقدّمنا عن طريق رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ملاحظات على هذه الورقة. نحن لا نعمل في غرف سوداء”.

وكشف عن” نيته لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأيام المقبلة للتشاور في مضمون الورقة والرد المناسب عليها”.

وأبدى رئيس الحكومة خشيته من التصعيد، معتبرًا أن “الانخراط في ورقة بارّاك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة”. وأضاف: “نراهن على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية لبنان”.

و قال سلام: “نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة”، مشيرًا إلى أن ما يهم الحكومة اللبنانية أيضًا هو “استقرار سوريا”.

وحول سلاح المقاومة، شدد سلام على أن “المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل”، مؤكدًا أن المرحلة تقتضي تحكيم منطق الدولة لا منطق الميليشيات”.بحسب تعبيره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام